Gerede'deki orman yangını böyle görüntülendi

Gerede'deki orman yangını böyle görüntülendi

BOLU - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangında onlarca dönüm zarar gördü. Yanan alanlar, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, sabah saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.