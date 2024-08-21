Gerede'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Gerede'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.