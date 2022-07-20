Gercüş'teki kayıp çoban sağ bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'teki kayıp çoban sağ bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gercüş'teki kayıp çoban sağ bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaşar Solmaz isimli çoban, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaşar Solmaz isimli çoban, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde Gercüş'ün Seki köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaşar Solmaz isimli çoban, jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 20 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü kırsalında sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çobanın ailesi, evlatlarına kavuşma mutluluğu yaşayarak, arama çalışmalarını yürüten jandarma ekiplerine ve köy halkına teşekkür etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title