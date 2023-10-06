Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q.Brown JR ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q.Brown JR ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q.Brown JR ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa