Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa