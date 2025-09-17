Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanları ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlarını kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
