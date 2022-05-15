Gençlik turnuvaları renkli görüntülerle başladı - Haberler

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Gençlik turnuvaları renkli görüntülerle başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gençlik turnuvaları renkli görüntülerle başladı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası, birbirinden güzel aktivitelerle renkleniyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası, birbirinden güzel aktivitelerle renkleniyor.

Etkinlik çerçevesinde Muhsin Yazıcoğlu Spor ve Yaşam alanında bir araya gelen sporseverler, tatlı rekabetin içinde yer aldı. Gençlik Turnuvası'nda voleybol, street ball, ayak tenisi karşılaşmalarını gerçekleştiren sporcular kıyasıya yarıştı. 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile sona erecek turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verilecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, gençlik, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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