Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar, gençlerin görüş ve önerilerinin paylaşıldığı Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, gençler Türkiye'nin geleceğine yön verecek 11 politika başlığına ilişkin fikirlerini sundu.

Afyonkarahisar, gençlerin görüş ve önerilerinin dinlendiği Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştaya Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü, Çalıştay Moderatörü Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, sivil toplum kuruluşları, gençler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Gençler, etkinlikte Türkiye'nin geleceğine yön verecek politikalar üzerinde fikirlerini paylaştı ve çözüm önerileri sundu. Afet yönetimi, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, eğitimde fırsat eşitliği, gençlik sağlığı gibi toplam 11 politika başlığı çalıştayda masaya yatırıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, çalıştayın gençlerin enerjisi ve fikirleriyle politikaların oluşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
img

Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
img

Kendine ne yaptın Ziyech? Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Aralık Akşehir, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.