Gençlerin yaptığını gören gözlerine inanamadı - Haberler

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Gençlerin yaptığını gören gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gençlerin yaptığını gören gözlerine inanamadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin kent içinde daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım imkanı için kurduğu bisikleti gençler böyle parçaladılar.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin kent içinde daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım imkanı için kurduğu bisikleti gençler böyle parçaladılar. Sepeti parçalanan bisiklet için Düzce Belediyesi'nden ilginç bir paylaşım yapıldı.

Düzce'de halkın daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım sağlaması amacı ile başlatılan akıllı bisiklet uygulaması kentin dört bir yanında kullanılıyor. Bu bisikletlerden bir tanesini alan kafadarlar takılı sepeti tekmeyle parçaladılar. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Birinin bisikleti tuttuğu diğerinin ise sepeti tekmeleyerek kırması görenleri şaşkına çevirdi. Düzce Belediyesi bu anları ise sosyal medya hesaplarından bu durumu "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele" sözleriyle paylaştı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi Düzce 3. Sayfa Haberler

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