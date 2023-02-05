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Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası amatör kamerada

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu.

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Dehşet anları ise bir amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak üzerinde yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkan gençler bir süre sonra kavga etmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine taraflar adeta tekme tokat birbirine girdi. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Dehşet anlarını görenler ise olayın şokunu yaşadı. Havada uçuşan tekme ve yumrukların ardından gençler olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde kimsenin olmadığını görünce bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak kavga 3. Sayfa Haberler

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