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Gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada Bursa'da gençlerin kavgası başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Gençlerin tekme tokatlı kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da gençlerin kavgası başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bozkurt - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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