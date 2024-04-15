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Gençlerin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

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Gençlerin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

Biri motosiklet üzerinde bacak bacak üzerine attı, biri motosikleti yatarak kullandı

BURSA - Bursa'da anayola çıkan motosikletli iki ayrı sürücü, motosiklet üzerinde yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden biri bacak bacak üzerine atıp ilerlerken, diğeri motosikleti yatarak kullandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde yola çıkan motosikletli gençler adeta ölüme davet çıkardı. Anayol üzerinde ilerleyen gençlerin iki tekerlek üzerinde yaptığı hareketler yürekleri ağza getirirdi. Sürücülerden biri motosiklet üzerinde bacak bacak üzerine atarak seyir ederken, bir diğeri iki motosikleti yatarak kullandı. Gençlerin hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak dakikalarca ilerlemesi kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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