Gençlerin otomobille refüje çarpıp takla attığı anlar kamerada Babalarından izinsiz aldıkları otomobil ile kaçamağı pahalıya mal oldu Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil takla attı.

Gençlerin otomobille refüje çarpıp takla attığı anlar kamerada

Babalarından izinsiz aldıkları otomobil ile kaçamağı pahalıya mal oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü ve otomobilde bulunan bir kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi' de akşam saatlerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen otomobili babasından izinsiz aldığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı ve ters döndü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilden kendi çabalarıyla çıkan gençler, daha sonra hastaneye giderek tedavi oldular. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.