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Gençlerin çakmak oyunu hastanede bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gençlerin çakmak oyunu hastanede bitti

Van'ın Özalp ilçesinde araç içersinde çakmakla oynadıkları sırada çıkan yangında 5 genç hafif yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde araç içersinde çakmakla oynadıkları sırada çıkan yangında 5 genç hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

Yaşları 16 ile 20 arası 5 genç, kapalı kasa kamyonetin içersinde çakmakla oyun oynarken yangın çıktı. Alev alan araçtaki gençler hafif şekilde yararlanırken, bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın büyümeden kontrol altına alınırken, hafif yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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