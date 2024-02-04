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Gençlerden şehitlerimize vefa

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 8. Tematik Kış Kampları kapsamında "Kış Sporları Kampı" büyük bir coşkuyla Erzurum'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8. Tematik Kış Kampları kapsamında "Kış Sporları Kampı" büyük bir coşkuyla Erzurum'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 81 ilde gelen yüz öğrenci şehitlerimizin kutsal emaneti olan aileleri ile buluştu. Bu kapsamda şehitlerimizin kanının rengini aldığı devasa Türk bayrağı altında Karskapı Şehitliği'ni ziyaret eden gençler ve şehit aileleri İl Müftülüğünün görevlendirdiği İmam Hatip eşliğinde okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ni dinledi ve şehitlerimizin ruhlarına eda edilen duaya eşlik etti.

Öğrenciler daha sonra şehitlerimizin mukaddes emaneti olan aile ziyareti kapsamında, Suriye'de Gara/Pençe Kartal 2 operasyonunda ve Barış Pınarı harekatında şehit olan kahramanların aileleriyle bir araya geldi. Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailelerine yapılan ziyarette, saygı ve minnet duygularıyla şehitlerin manevi hatıraları yaşatıldı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve ailelerine destek olmak için her zaman gayret göstereceklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, "Burada şehitlerimizin emaneti olan vatanı gelecek nesillere taşıma sorumluluğunun gençlere ait olduğunu vurguladık. Bu anlamlı buluşma sonrasında, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz ve gazilerimiz bir kez daha saygı ve minnetle andık. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, vatanı uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın ailelerine yönelik duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette Şehidimizin babası öğrencilere duvarda bulunan şehidimizin resmini gösterip "Siz bizim değil, onun misafirlerisiniz." diyerek gençlerimizle duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerimize sağlık, afiyet ve sabır diliyoruz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına bu tür anlamlı etkinliklere destek vermeye ve toplumumuzun her kesimine hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerlerimize sahip çıkmak ve şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gençlik Erzurum Spor 3.Sayfa Spor Haberler

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