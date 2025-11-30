Haberler

Gençler 'Oyuncu Aranıyor' İlanıyla Dolandırıldı

Gençler 'Oyuncu Aranıyor' İlanıyla Dolandırıldı
Güncelleme:
İstanbul'da sosyal medya aracılığıyla 'oyuncu aranıyor' ilanlarına başvuran gençler, yüksek ücret vaadiyle dolandırılarak eğitim ücreti adı altında para kaybetti. Mağdurlar, dolandırıcılık iddialarıyla savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul'da onlarca genç, sosyal medyada paylaşılan "oyuncu aranıyor" ilanına başvurarak dolandırıldı. Eğitim ücreti adı altında para veren gençler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden verilen "oyuncu aranıyor" ilanlarına başvuran kişilerin, yüksek ücret vaadiyle kandırılarak tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı ve eğitim ücreti adı altında ödeme alındı. İddiaya göre, ilanlara başvuran kişiler WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi. Görüşmede mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği ileri sürüldü.

Mağdurlardan bazıları eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapıldığı, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi. Sözleşmenin kopyasını isteyen kişilerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi. Aynı yöntemle çok sayıda kişinin daha mağdur olduğu, şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiği öğrenildi.

Dolandırılan gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"Müvekkillerimi ağlarına çekerek senet imzalattılar"

Şüphelilerin hazırladıkları senedi tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattıklarını söyleyen avukat Beşir Ekinci, "Müvekkillerimiz, sosyal medyadan görülen 'oyuncu aranıyor' ilanına başvuruyorlar. Bu ilanla beraber çekim başı 100 - 120 bin lira gibi bir rakamlar teklif edilme vaadiyle kendilerini tuzaklarına düşürüyorlar. Burada kendilerine bir takım sözleşmeler imzalatılıyor. Bir takım eğitimler verileceği söyleniyor. Fakat bahsedilen ne bir eğitim söz konusu ne de reklam vaadi verilen reklamın söz konusu olduğu ortaya çıkıyor. Bu şekilde ağlarına çekerek kendilerine bir senet imzalatılıyor. Bu senet tahsil etmek amacıyla da kendilerine icra takibi başlatılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bölüm başı 140 bin lira para alacaksın"

Mağdur Emirhan A., "Sosyal medyada gezerken karşıma bir oyunculuk reklamı çıktı. Ben de ona tıkladığım zaman, Whatsapp'ta Sohbet et kısmına geçtik. Orada işte benden fotoğrafımı, isim soyisim ve bilgilerimi isterler. Ben de onlara bilgilerimi attıktan sonra bana reklam filmi için bir görüşmeye çağırılar. O görüşmede yönetmenin beni çok beğendiğini ve bir dizide beni bir rolde düşündüklerini söylediler. Ondan sonra ben görüşmeye gittiğim zaman bana direkt bir sözleşme verdiler ve 'bu dizi rolü için bölüm başı 140 bin lira para alacaksın. 12 bölümlük bir dizi' dediler. Benim önüme bir eğitim sözleşmesi verdiler. 'Bu ne için' dediğim zaman, bu sadece sizin haklarınızı koruyan eğitim sözleşmesi dediler. Sözleşmeyi okumama da izin vermediler. Benden 15 bin TL eğitim ödemesi istediler. Ben de baskı altında 3 bin TL ödedim. Ancak iki gün geçtikten sonra beni tekrar, 'Emirhan Bey, yarın gelin sözleşmenizi teslim edelim, bu işlemi iptal edelim' denildi. Gittiğim zaman bana verdikleri sözleşme benim ıslak imzalı sözleşmem değildi. Bu kişilerin isim değiştirdiği, yani bana olan aynı senaryo, başka insanlara da yaşatıldığını gördükten sonra, iptalini istedim" diye konuştu.

Bir başka mağdur Eren S.I. ise tiyatro oyuncusu olduğu için ilanı görünce başvurduğunu anlatarak, "Beni eğitime alacaklarını, ücretli olacağını söylediler. Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi. 10 bin TL. Ben mahkemeye başvurdum icra durduruldu. Bana sonra tekrar dava açtılar. Çoğu arkadaşımızı tehdit etmişler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
