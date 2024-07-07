Gençler, dalgalı denize giren şahsı kurtardı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dalgalı denize giren şahsı boğulmaktan tekne ile gezintiye çıkan gençler kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs dalgalı denize girdi. Bir süre sonra dalgalar arasında çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. O sırada şans eseri tekne ile gezintiye çıkan bir grup genç, şahsı fark etti. Yardım etmek isteyen gençler can yeleği giydirdikleri şahsı tekneye aldı. Gençlere teşekkür eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK