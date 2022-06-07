Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gençler birbirine girdi, kaldırım ring alanına döndü

Sakarya'da iki grup genç arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Sakarya'da iki grup genç arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Batuhan Saçar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title