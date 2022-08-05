Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu - Haberler

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Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu

Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu

Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde seyahat eden arabanın bagajındaki genci gören vatandaşlar düşme tehlikesine karşı korkarken, gencin rahat tavırları herkesi şaşırttı.

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Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde seyahat eden arabanın bagajındaki genci gören vatandaşlar düşme tehlikesine karşı korkarken, gencin rahat tavırları herkesi şaşırttı.

Yenidoğan Mahallesi seyahat eden aracın bagajında oturan genç görenleri şaşırttı. Sürücüler, gencin düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen gencin rahat tavırları ise şaşırttı. Araç bir süre sonra anayoldan ayrılarak, ara sokaklarda gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Yenidoğan 3. Sayfa Haberler

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