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Genç sürücü kurtarılamadı

Genç sürücü kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban yaşamını yitirdi.

Kaza, Gölköy Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Bekircan Sarıçoban idaresindeki 64 ACR 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, ara sokaktan caddeye çıkan Sebahattin O.'nun kullandığı 58 BE 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Sarıçoban, ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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