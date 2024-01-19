Üye Girişi
Haberler

Genç kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Konya Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim? 20-21 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı? 20-21 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Uzaya giden ilk Türk ne zaman dönecek? 20-21 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide ağrısına ne iyi gelir? Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti! Kurra Hafız ne demek? Kurra Hafızı nedir? Kurra Hafızı kime denir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title