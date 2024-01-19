Genç kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, tedavi için Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.