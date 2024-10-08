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Genç Kızın Telefonunu Çaldılar, Çarşı Gezisi Kabusa Döndü

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Sakarya'da üniversite öğrencisi Merve Apaydın, çarşı gezisi sırasında cep telefonunun çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarında olayın görüntüleri ortaya çıkarken, Merve Apaydın, çalınan telefonunda okul bilgileri ve kişisel verilerinin bulunduğunu belirtti. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren genç kız, bu tür olayların bir öğrenciyi ne denli zor durumda bırakabileceğini vurguladı.

Genç kızın telefonunu çantadan çaldı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna böyle devam etti

Çarşı gezisi kabusu oldu, okul verilerinin bulunduğu telefonu çalındı

SAKARYA - Sakarya'da üniversite öğrencisi genç kızın, ailesiyle vakit geçirmek için çıktığı çarşı gezisinde cep telefonu çalındı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, saniyeler içinde cep telefonundan olan genç kız, "Bir öğrenci olarak gerçekten çok üzüldüm. Neticede öğrenciyiz, telefonlar çok pahalı. Hemen yeni bir telefon alamayız" dedi.

Düzce'de hemşirelik eğitimi gören Merve Apaydın, hafta onu ailesiyle vakit geçirmek için memleketi Sakarya'da çarşı gezisine çıktı. Bu sırada genç kızın cep telefonu çalındı. Çark Caddesi Dar Sokak'ta okul notlarının, kişisel bilgi ve verilerinin bulunduğu telefonu çaldıran genç kız, güvenlik kameralarını izlediğinde hayrete düştü. Görüntülerde, Merve Apaydın'ın bir mağazaya girdiği esnada arkasından gelen kadının telefonu çantadan alması ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer alıyor.

"Elini uzatıp telefonumu çalması bir oldu"

Yaşananları anlatan Merve Apaydın, "Ailemle çarşıda tur atmak istedik ve ilk mağazaya girerken olay yaşandı. Beğendiğim bir kıyafeti anneme göstermeye giderken arkamdan bir kadının elini uzatmasıyla telefonumu çalması bir oldu. Okulum açılalı daha 3 hafta oluyor. Telefonumda eğitim ve kişisel bilgilerim, öğretmenlerimin gönderdiği slayt bilgileri, arkadaşlarımdan aldığım notlar bütün bilgilerim vardı. Ben çalınan telefonumu uzun zamandır kullanıyordum ve çoğu bilgim gitti. Bu sebeple bir mağduriyet yaşıyorum. Telefonumdaki notlar ve bilgilerim gittiği için şuanda onları toplamaya çalışıyorum" dedi.

"Neticede öğrenciyiz, telefonlar çok pahalı"

Polise şikayette bulunduğunu anlatan Apaydın, "Ben okulum için Düzce'ye döneceğim. Telefonum yok. Arkadaşlarımın yardımıyla bir süre idare etmeye çalışacağım. Bir öğrenci olarak gerçekten çok üzüldüm. Bir gence böyle bir şey yapılması çok üzücü. Neticede öğrenciyiz, telefonlar çok pahalı. Hemen yeni bir telefon alamayız. Maalesef benim başıma geldi. Umarı başkasının başına gelmez" diye konuştu.

Genç Kızın Telefonunu Çaldılar, Çarşı Gezisi Kabusa Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa

Cep Telefonu Teknoloji Güvenlik Sakarya 3-sayfa Eğitim Suç

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