Genç Kızın Hastalanan Yavru Köpeği İçin Duygusal Anlar

Antalya'da genç kız, sahiplendiği yavru köpek hastalanınca veterinerine götürdü. Veterinerden 'fazla yaşamaz' cevabını alan genç kız sokak ortasında gözyaşlarına boğuldu.

Serik ilçesinde Ebru Keskin isimli genç kız, 6 gün önce kendisine arkadaş olması için yavru köpek aldı. Birkaç gün sonra yeme-içmeden kesilen köpeğini veterinere götürdü. Köpeklerde bağırsaklarda parazit oluşmasından dolayı bu tür durumların yaşandığını öğrenen Keskin, bu duruma çok üzüldü ve sokak ortasında gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ilgi odağı olan Ebru Keskin, sahiplendiği köpeği tedavi için hayvan barınağına teslim ettiğini, iyileşmesi halinde tekrar geri alacağını söyledi.

Veterinerin cevabı sonrası gözyaşlarına boğuldu

Köpeğinin 3 gündür bir şey yiyip içmediğini belirten Ebru Keskin, "Yurt dışında çalışıyorum, aşçıyım. Bana arkadaş olsun diye bir köpek almıştım. Yavru olduğu için parazit ilaçları vermişlerdi. Vücudu bunu kaldıramıyormuş her köpeğin olduğu gibi, bağırsakları farklı çalıştığı için. Sonra veterinere götürdüm. Orada da 'Yapabileceğimiz bir şey yok' dendi. 3 gündür hiçbir şey yiyip içemiyordu. Üzüldüm sonuçta bir can, bizim de parmağımızı bir şey kesse canımız nasıl acıyorsa onun da canı olduğu için üzüldüm" dedi.

Tedavi için barınağa teslim etti

Veterinerde köpeğinin hasta olduğunu öğrenmesinin ardından sokak ortasında gözyaşları içinde kaldığı video ile sosyal medyada ilgi odağı olan Keskin, "Vicdanlı ve merhametli olan herkese teşekkür ederim. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Yavru köpeği tedavisi için barınağa teslim ettik. İnşallah iyileşirse tekrar geriye alacağım" şeklinde konuştu. - ANTALYA