MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Genç kızı yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü... Adliyeye gülerek gitti

Dayak yiyen genç kız İHA'ya konuştu: " 5 kız birden beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar "

Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı tekme tokat döven kız ve 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada bir genç kızın, bir başka genç kız tarafından tekme tokat dövüldüğüne dair paylaşım ve dayak yiyen genç kızın şikayeti güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler genç kızı dövüp yerlerde sürükleyen K.E. ile olay sırasında yanında bulunduğu belirlenen 5 kişiden 4'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 kişi adliyeye çıkarılırken dayak yiyen Ş.G., bir yanlış anlaşılma sonucu darp ve gasp edildiğini, olayın ardından şikayetçi olmaması konusunda sürekli tehdit edildiğini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelen Ş.G isimli genç kız, K.E'nin kendisini tekme tokat dövüp yerlerde sürüklediğini, bununla da kalmayıp dövdüğü anları videoya kaydettirip sosyal medyasında paylaştığını belirterek şikayette bulunması jandarmayı harekete geçirdi.

Şikayetin ardından harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısa sürede K.E., ve olaya karıştıkları belirlenen Ö.A., H.Ç. ve M.A. isimli genç kızları yakalayarak gözaltına aldı.Olaya karıştığı iddia edilen E.D.'nin de arandığı bildirildi.Olayla ilgili yakalanan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

"Yanlarında bebekleri de vardı"

Olayın ardından kendisini darp edenlerden kaçarak arkadaşının evinde saklanan Ş.G, yaşadığı olayları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ailesiyle arasının açık olduğunu, kalacak yer sorunu yaşadığını belirten Ş.G. "Ali abi bana ne yaptın yer konusunu halledebildin mi, yapabileceğim bir şey var mı şeklinde mesaj attı. Bende arkadaşımda kaldığımı söyledim. Bu mesaj Ali abinin kız arkadaşı Kübra'ya daha değişik aksettirilmiş. Kübra ve yanındaki kızlar beni aradı ve görüşmek için evlerine çağırdı. Bende gittim. Evde 5 kız ve bebekler vardı. Evde bir süre sohbet ettikten sonra ırmak kenarına doğru yanımızda bebeklerle birlikte yürümeye başladık. Biraz ilerledikten sonra 5 kız birden beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar. Bütün olanları da videoya çektiler. Sosyal medyada yayınlanan video daha sonra ben kendimden geçtikten sonra çekilmiş. Kendime geldiğimde beni geriye eve getirdiler. Yaralarım iyileşene kadar evde kalacağımı, kimseye bir şey söylemeyeceğimi tembihlediler. Bende kimseye bir şey söylemeyeceğime dair söz verdim. Bir fırsatını bulup evden kaçtım. Arkadaşımda kalmaya başladım. Gidip jandarmaya şikayette bulundum. Cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.