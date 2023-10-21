Genç kızı taciz eden adam tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

Genç kızı taciz eden adam tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

Olay geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kıza taciz etti.Kızın yardım çığılıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir işyerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi. Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı . Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.'yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.