Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı genç kız yaralandı. Kaza anı ve yaralının yakınlarının araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Kaza, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Y.yönetimindeki 16 KGY 65 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yola çıkan Şevval Reyhan K.(17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araca saldırdı

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları, kamyonetin camlarını kırdılar. Kaza anı ve yaralının yakınlarının araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.