Genç kız, kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki genç kızla 9 yaşındaki erkek çocuk yaralandı. Kaza sonrası genç kız, yaralanan çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı, zaman zaman iyi olup olmadığını sordu.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Elif H. (17) idaresindeki 07 UP 569 plakalı motosikletle, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'nın (9) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu asfalt zemine düşen Elif H. ve Ahmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası hafif yaralanan genç kız, yerde yatar vaziyetteki yaralı çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı, zaman zaman iyi olup olmadığını sordu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA