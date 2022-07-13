Son dakika haber | Genç kız babasının evinde ölü bulundu

Antalya'da bir genç kız babasının evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif T. (28), bir süre önce İstanbul'dan ailesinin yanında geldi. Aile üyeleri akşam saatlerinde eve geldiğinde Elif T'yi hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Elif T'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemelerin ardından Elif T'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Elif T'nin emekli polis olan babasının beylik tabancası ile yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Genç kızın bir süredir bunalımda olduğu ve kendisini toparlamak için Alanya'ya ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa