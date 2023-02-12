Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı 3. Sayfa Haberleri Asrın felaketinde umutların tükenmeye başladığı anda iyi haber Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. Asrın felaketinde umutların tükenmeye başladığı anda iyi haber Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı. Nurdağı ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Nilüfer Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında alınan sis ilk umut ışığını yaktı. Jandarma ve güvenlik korucularının insanüstü çalışmasıyla enkazdan alınan Saadet Coşkun, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alındı. Nurdağı'nda görevli Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Saadet'i kurtaran ekipleri tek tek tebrik etti. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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