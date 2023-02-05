Genç kartallar, eğitimlerinin ardından gökyüzünün gücü haline geliyor 3. Sayfa Haberleri Genç kartallar aldıkları zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından pilot olarak gökyüzünün gücü haline geliyor. Genç kartallar aldıkları zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından pilot olarak gökyüzünün gücü haline geliyor. Semalarımızın çelik kanatlı genç kartalları, aldıkları zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra korkusuz birer pilot olarak ülkemizin gökyüzündeki gücü haline geliyor. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pilot 3. Sayfa Haberler

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