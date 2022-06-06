Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler

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Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 15 Nisan'da İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23,01 gram metamfetamin, 1,06 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirmişti. Söz konusu uyuşturucunun ele geçmesi olayıyla ilgili bağlantısı olduğu iddia edilen B.Ş. adlı kadın narkotik polisi tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalanarak gözaltına alındı.

B.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler

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