Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı.

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir vatandaş, herşeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizcisine meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title