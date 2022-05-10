Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesini ziyarete gelen genç kadın evde ölü bulundu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 45 sokak üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Gökçe Dilek isimli kadın ailesi evden gidince henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Evde bulunan tüfekle kafasına ateş eden Dilek, hayatına son verdi. Tüfek sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dilek'in ölüm haberini alan ailesi yasa boğulurken, genç kadının cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa