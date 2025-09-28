Haberler

Gemlik'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Gemlik'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Güncelleme:
Kaza, akşam saatlerinde Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikalardaki işçileri taşıyan, bir servis otobüsü iddialara göre önüne çıkan tıra çarptı. Tırın bir anda durmasıyla arkasından gelen farklı bir servis minibüsü ise arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçi servisinde bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılardan 5'i Bursa Şehir Hastanesine, 4'ü Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, servis araçlarında ve tırda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

