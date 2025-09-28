Gemlik'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servis otobüsü, servis minibüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikalardaki işçileri taşıyan, bir servis otobüsü iddialara göre önüne çıkan tıra çarptı. Tırın bir anda durmasıyla arkasından gelen farklı bir servis minibüsü ise arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçi servisinde bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılardan 5'i Bursa Şehir Hastanesine, 4'ü Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, servis araçlarında ve tırda maddi hasar meydana geldi. - BURSA