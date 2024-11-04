Üye Girişi
Haberler

Gemlik'te Zeytin Hırsızlıklarına Dronlu Önlem

Gemlik'te Zeytin Hırsızlıklarına Dronlu Önlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadı sırasında meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı emniyet ekipleri dronlarla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde zeytinlik alanlarında 24 saat boyunca devriye ve gözetleme faaliyetleri yapılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emniyet ekipleri, zeytin hırsızlarına karşı dronlarla denetimlerini sürdürüyor.

Gemlik ilçesinde zeytin hasadının başlaması ile meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü dronlu tedbir aldı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yapılarak, zeytinlikler 24 saat gözetleniyor. Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarına karşı ayrıca dronlar bölgede aktif olarak kullanılıyor. Zeytinlik alanlardan çıkan araçlar bir bir kontrol edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

DEM'lilerin polise saldırdığı ana damga vuran kadın
TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Kasım Ödemiş, Selçuk, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen Tottenham maçında yok mu? Hilmi Şen hangi partide siyaset yapıyordu? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Kasım günün maçları nereden izlenir? 5 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç, Balık burcu yorumu! 5 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ÖABT kalkıyor mu, ÖABT kaldırılacak mı? Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu? KPSS kalkıyor mu, kaldırılacak mı? Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.