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Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 50 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 50 şüpheliye uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan dolayı işlem yapıldı. Operasyonlarda 420 gram uyuşturucu ve 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şahıs uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği Ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Gemlik'te Mayıs ayında toplamda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelide dahil olmak üzere 50 şüpheliye uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan dolayı işlem yapıldı. Çalışmalarda 420 gram uyuşturucu ve 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, Gemlik Narkotik Büro Amirliğinin çalışmaları sahada kesintisiz devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Gemlik Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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