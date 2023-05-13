Gemlik'te tüfekle vurulan kişi öldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda tüfekle vurulduğu öne sürülen Doğan Yıldırım (57) hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla alakalı çalışma başlatırken, cinayetle alakalı 2 kişi gözaltına alındı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa