Gemlik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sözlü tartışma sonrası silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, canını kurtarmak isteyen bir vatandaş kahvehaneye sığındı.

Olay, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahlar konuşurken olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, çıkan silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA