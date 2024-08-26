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Gemlik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, bir vatandaş canını kurtarmak için kahvehaneye sığındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sözlü tartışma sonrası silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, canını kurtarmak isteyen bir vatandaş kahvehaneye sığındı.

Olay, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahlar konuşurken olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, çıkan silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Gemlik Kavga bursa Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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