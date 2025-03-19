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Gemlik'te Şiddetli Rüzgar Sedir Uçurdu

Gemlik'te Şiddetli Rüzgar Sedir Uçurdu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli rüzgar, bir binanın terasındaki sediri başka bir binanın çatısına uçurdu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sedirin rüzgar durduktan sonra kaldırılacağı belirtildi.

Gemlik'te şiddetli rüzgar terastaki sediri uçurdu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde binanın terasında bulunan sedir, şiddetli rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın terasında bulunan sedir, rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, çatıda duran sedirin rüzgarın durulması ile kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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