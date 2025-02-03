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Gemlik'te Seyir Halindeki Tırın Üzerindeki Makine Yola Devrildi

Gemlik'te Seyir Halindeki Tırın Üzerindeki Makine Yola Devrildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tırın üzerindeki makine, bilinmeyen bir sebepten dolayı yola devrildi. Kaza nedeniyle Gemlik-Bursa yolunun iki şeridi kapanırken, ekipler devrilen makineyi kaldırma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, seyir halindeki tırın üzerindeki makine savrularak yola devrildi. Kaza nedeniyle Gemlik-Bursa yolunun iki şeridi kapandı.

Olay, Gemlik-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa yönüne gitmekte olan tırın üzerindeki makine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı savrulup yolun bariyer tarafına devrildi. Yaşanan olay nedeniyle Gemlik Bursa yolunun iki şeridi kapanırken yere düşen makineyi kaldırma üzere ekipler olay yerine gelerek devrilen makineyi kaldırma çalışmalarını başlattı.

Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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