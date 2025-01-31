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Gemlik'te Polis Şok Uygulamaları Devam Ediyor

Gemlik'te Polis Şok Uygulamaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarında 220 araç ve 530 kişi kontrol edildi. Uygulamalarda suç unsuruna rastlanmadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör, Asayiş ve Trafik ekipleri, 5 ayrı noktada şok uygulama gerçekleştirdi. 220 araç ve 530 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda suç ve suç unsuruna rastlanmazken, benzer uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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