Gemlik'te otomobil ve tır alev alev yandı - Haberler

Gemlik'te otomobil ve tır alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde bir otomobil ve tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Güvenli mahallesinde Gemlik'e gelmekte olan bir otomobil alevlere teslim olurken, aynı saatler de ilçe merkezinde de park halindeki tır alev alev yandı.

Gemlik itfaiyesi tarafından yangınlar söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.