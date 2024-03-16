Gemlik'te motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet sürücüsü, önce refüjdeki ağaçlara daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gemlik Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü önce orta refüjde bulunan ağaçlara, daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA