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Bursa'da makilik alanda yangın

Bursa'da makilik alanda yangın
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi'nde makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk ve çalılık alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yerleşim alanları ve ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına karadan müdahale sürerken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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