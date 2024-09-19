Gemlik'te Kaybolan 74 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 74 yaşındaki Adliye Karakafa, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kadını bulmak için 2 gündür arama-kurtarma çalışması yürütüyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra, geri dönmeyen kadın için 2 gündür arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Salı günü evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Fakat kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışmasına başladı. Bölgede AFAD, Bursa MAG DER ve ANDA ekiplerine bağlı çok sayıda personel arama çalışmasına destek veriyor. Ekipler kaybolan yaşlı 2 gündür ulaşmaya çalışıyor. - BURSA