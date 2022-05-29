Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemlik'te cinayet zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yaşanan kavgada biri ağır 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan Mustafa T., olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi savcıya ifade veren ve tutuklanması istemiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

Dün akşam geç saatlerde perşembe pazarı bölgesinde yeğenleri ile kavga eden Mustafa T. ile yeğenlerinin arasına giren Erol Tolar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan diğer iki kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Hisarcık Gemlik Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title