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Gemlik'te 22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Kişi Yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından aranan bir kişi 22 yıl hapis cezası ile yakalandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakaladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahsı yakaladı. Aralarında birden fazla suç kaydı ve 22 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. de yakalanarak tutuklandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yapmış oldukları uygulamalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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