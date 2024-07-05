Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Asayiş Operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay boyunca yaptığı asayiş uygulamalarında 41 bin 957 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan bin 845 şüpheli şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamu düzeninin korunması ve genel asayişin sağlanması amacıyla yılın ilk yarısında yapmış oldukları başarılı operasyonlar dikkat çekiyor. 6 aylık süreçte yapılan yol denetimlerde toplamda 55 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve 728 adet fişek ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde ise 3 kilogram 120 gram ağırlığında uyuşturucu madde ve 674 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek, 313 şahıs yakalandı. Şahıslardan 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA