Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı. Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde fenalaşan 80 kişi, hastaneye müracaat etti. Çalışanların öğle yemeğinde yedikleri patates püreli köfte ve tarhana çorbasından dolayı zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Personelin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gemlik Devlet Hastanesi'nde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.