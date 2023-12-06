Üye Girişi
Haberler

Gemlik Depreminde Denizin Ortasından Duman Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da meydana gelen 5.1'lik Gemlik depremi sırasında, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve yükseldiği görülüyor. Deprem, Bursa ve çevre illerde hissedilmişti.

5,1'lik Gemlik depreminin olduğu anda körfezin ortasında çıkan beyaz duman kamerada

Deprem anında denizin ortasından duman çıkmış

BURSA - Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve saniyelerde kaydedilen görüntülerde denizin ortasından beyaz bir dumanın çıkarak yükseldiği görülüyor.

Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Gemlik körfezine kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesinde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü. Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medya da da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Bursa Deprem Güvenlik Bursa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title