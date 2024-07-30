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Gemlik Çevre Yolunda Ticari Taksi Alev Aldı

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Gemlik Çevre yolunda meydana gelen olayda, ticari taksi seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, ticari takside maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Gemlik Çevre yolunda meydana gelen olayda, ticari taksi seyir halindeyken aniden alev aldı.

Olay, aracın klima tarafından gelen bir kokuyu fark eden şoförün aracı sağa çekmesiyle başladı. Şoför, kokunun kaynağını kontrol etmek üzere durduğu anda araç birden alev aldı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, ticari takside maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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